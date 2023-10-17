Охлобыстин сообщил, кто помог ему справиться с алкогольной зависимостью

В шоу "Жизнь и судьба" Иван Охлобыстин честно рассказал о собственных пороках.

Артист признался, что не сразу понял, что у него проблемы с алкоголем.

Осознав, что находится в зависимости, звезда экрана обратился к церкви, а именно к священнослужителю Владимиру Волгину, который сделал все, чтобы помочь актеру.

С Волгиным Охлобыстин до сих пор общается, а с тех пор прошло целых 30 лет, считая батюшку духовным наставником.

Иван не пьет, а все свободное время проводит с детьми и внуками.