Костомаров сообщил, что дети дали ему прозвище Робот-3000 из-за протезов

Роман Костомаров не стал скрывать, что, когда вышел из комы, долго не мог привыкнуть к себе "новому", не желая продолжать дальше существование.
Мысли о семье и своей незаменимости для родных придали ему сил.
Фигурист сообщил, что ему очень нравится смотреть, как растут его наследники.
Костомаров рассказал, что кроме данного ему прозвища Папа Робот-3000 сын поинтересовался, нельзя ли сделать так, чтобы еще и голова у отца крутилась на все 360 градусов.
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