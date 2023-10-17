Костомаров сообщил, что дети дали ему прозвище Робот-3000 из-за протезов

Роман Костомаров не стал скрывать, что, когда вышел из комы, долго не мог привыкнуть к себе "новому", не желая продолжать дальше существование.

Мысли о семье и своей незаменимости для родных придали ему сил.

Фигурист сообщил, что ему очень нравится смотреть, как растут его наследники.

Костомаров рассказал, что кроме данного ему прозвища Папа Робот-3000 сын поинтересовался, нельзя ли сделать так, чтобы еще и голова у отца крутилась на все 360 градусов.