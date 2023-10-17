Рудковская озвучила имена лучших молодых артистов

Яна Рудковская считает, что Ярослав Дронов (SHAMAN) "очень сильно выстрелил" в 2022 году, несмотря на недовольных этим фактом.
Продюсер похвасталась, что "восхождение" звезды началось с ее ледового шоу.
Рудковская отметила, что сначала в артиста никто не верил и никто не знал.
Сотрудничество Яны и Ярослава началось с композиции "Встанем", под которую откатался юный фигурист Саша Плющенко. По словам Рудковской, видео взорвало Сеть.
Лучшей певицей Анну Асти считает не только музыкальный продюсер, но и исполнитель Филипп Киркоров, который заявлял об этом ранее.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__