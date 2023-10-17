Рудковская озвучила имена лучших молодых артистов

Яна Рудковская считает, что Ярослав Дронов (SHAMAN) "очень сильно выстрелил" в 2022 году, несмотря на недовольных этим фактом.

Продюсер похвасталась, что "восхождение" звезды началось с ее ледового шоу.

Рудковская отметила, что сначала в артиста никто не верил и никто не знал.

Сотрудничество Яны и Ярослава началось с композиции "Встанем", под которую откатался юный фигурист Саша Плющенко. По словам Рудковской, видео взорвало Сеть.

Лучшей певицей Анну Асти считает не только музыкальный продюсер, но и исполнитель Филипп Киркоров, который заявлял об этом ранее.