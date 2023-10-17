Список российских звезд, уехавших из Израиля на фоне конфликта с Палестиной, озвучен

Израиль 9 октября покинул Анатолий Чубайс вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой. Пару заметили в израильском аэропорту.

Максим Леонидов, проживающий на Земле обетованной, сообщил, что вскоре покинет страну, так как у него запланированы гастроли по Европе.

Максим Галкин сообщал, что 20 октября у него состоится выступление в Кипре, далее он отправится с концертами в европейские страны и вернется домой лишь в середине декабря текущего года.

Известно также, что 9 октября из Израиля в Москву прибыл известный предприниматель Михаил Фридман, заявив, что собирается позднее вернуться в родное государство.