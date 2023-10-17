Сафонова обвиняют в поддержке ВСУ

Представители общественного движения "Ветераны России" направили обращение главе Минюст РФ Константину Чуйченко, где требуют признать иностранным агентом Кирилла Сафонова, а также проверить его на предмет финансовой помощи армии Украины.

Активисты утверждают, что 50-летний супруг исполнительницы Александры Савельевой после переезда в Израиль критиковал действия РФ, размещая в Сети публикации в поддержку Незалежнай.

Известно, что у Сафонова двойное гражданство (РФ, Израиль).

У него есть недвижимость на территории иностранного государства, которую он приобрел вместе со своей супругой еще в 2014 году.

Имеется информация, что он продолжает сниматься в российских сериалах и играет на сцене театра "Современник".