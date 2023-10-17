Васильев сообщил, что рад возвращению Модного приговора в эфир Первого канала даже без него в качестве ведущего

Экс-ведущий проекта "Модный приговор" Александр Васильев не стал скрывать, что его порадовала новость о возвращении передачи на экраны.

По заверениям звезды экрана, он не расстроен из-за того, что не он будет ведущим в этот раз, а радует, что тема моды в государстве снова будет звучать.

Васильев убежден, что команда "Модного приговора", выходившего в эфир на протяжении 15 лет, обязательно справится с задачей создать новый формат при старом содержании.

Интересно, что пока о новых выпусках передачи известно лишь то, что Юлия Барановская останется в роли ведущей. Ни об участии Эвелины Хромченко, ни Надежды Бабкиной, ни о ведущем, который заменит Васильева, информация отсутствует.

Снимать новый материал будут уже в конце октября.