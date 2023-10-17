Кузьмина впервые сообщила как назвала дочь, которой дала двойное имя

Оказывается, назвали маленькую дочку Ольги Кузьминой Мира-Мария.

Мирой девочку актриса и ее муж Евгений Апанасевич назвали по той причине, что во время беременности ее мама много путешествовала, а значит малышка еще в животе увидела мир.

Имя Мария дочери родители придумали, когда находились в храме и она стала сильно пинаться.

Когда наследница появилась на свет, мама с папой убедились, что перед ними действительно Мира-Мария.