Галкина оштрафуют за нарушение закона об иностранных агентах

Известно, что на адрес Головинского суда российской столицы пришел протокол о нарушении юмористом Максимом Галкиным закона об иностранных агентах.
Протокол составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.
Непредоставление данных о деятельности иноагента комику может стоить 50 000 российских рублей штрафа.
Сотрудник судебной инстанции, сообщивший информацию, отметил, что пока дата разбирательства по делу не назначена.
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