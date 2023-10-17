Семью Джиджи и Беллы Хадид грозят убить из-за ситуации в Израиле

16:25 2023-10-17
Семью Джиджи и Беллы Хадид грозят убить из-за ситуации в Израиле

Сестры-модели Джиджи и Белла Хадид имеют палестино-голландского корни. Джиджи имела неосторожность высказаться о палестино-израильском конфликте и теперь всей ее семье угрожают убийством.

Джиджи Хадид, говоря о ситуации в Израиле, заявила, что "испытывает глубокое сочувствие и скорбь по поводу палестинской борьбы и жизни в условиях оккупации".

Модель сообщила также, что "чувствует свою ответственность перед друзьями-израильтянами", выступая за соблюдение основных прав человека.

После этих слов Джиджи обругали в рамках официального аккаунта правительства Израиля.

Самое страшное то, что теперь и Джиджи, и ее сестре Белле, и их брату Анвару, а также их родителям Иоланде и Мохамеду угрожают убийством.

Угрозы поступают на электронную почту, аккаунты в соцсетях и даже на личные номера мобильных телефонов всех членов семьи.

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