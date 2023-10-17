Наследница Гришечкина отказалась отдавать прах отца для захоронения

Дело в том, что после кремирования Вячеслава Гришечкина прах забрала его дочь Ольга, которая не выходит ни с кем на связь.

По этому поводу беспокоятся концертный директор покойного Максим Миллер и экс-невеста Гришечкина Диана Бичарова.

Миллер сокрушается, что Ольга где-нибудь сама развеет прах отца, а они так и не смогут попрощаться с Вячеславом.

Бичарова недоумевает, почему так поступает наследница покойного, ведь отношения между женщинами были нормальные.