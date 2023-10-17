В Китае есть странный обычай воровать покойных невест и женихов

17:00 2023-10-17
В Китае есть странный обычай воровать покойных невест и женихов

Многие жители Поднебесной считают: если их поженить с кем-то из ранее умерших, на том свете им будет не так одиноко.

Странная и дикая традиция есть в Китае - женить умерших людей. С этой целью в стране ежегодно похищают прах молодых людей и девушек, сообщает автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен.

С какой целью это делают?

Некоторые представители старшего поколения считают, что можно поженить уже умерших детей с незамужними (или неженатыми) погибшими. Это делается для того, чтобы им не было одиноко в загробном мире. 

Но если сын умер, где ему найти невесту? Такие браки Китай запретил много лет назад, так как это дикарское суеверие. Однако некоторые родители инкогнито все-таки крадут или выкупают прах невесты или жениха для ритуала.

Какова цена вопроса?

В схеме часто задействованы работники похоронных бюро или усыпальниц. Они способны незаметно выкрасть урну либо останки - чтобы передать безутешной родне. Но надо знать, к кому именно подойти в агентстве.

Зачастую обращаются с такими просьбами и к черным гробокопателям с кладбищ на земле. Им это выгодно: выкопанные останки женщины можно продать за 100 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов).

Большой скандал

Недавно в Китае разгорелся большой скандал: был похищен прах популярной девушки-блогера. Она добровольно ушла из жизни в прямом эфире при помощи пестицида. Подписчики позвонили в больницу, но врачи не смогли спасти девушку.

Среди подписчиков нашлись и те, кто захотел поженить на ней почившего сына. Сотрудники похоронного бюро решили продать ее прах по повышенной цене. 

Эта история получила большой резонанс и привлекла внимание к другим «незаметным» похищениям праха, после чего контроль за таким "бизнесом" усилили. 

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