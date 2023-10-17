Бытовые привычки японок могут принести пользу и европейкам

17:31 2023-10-17
Бытовые привычки японок могут принести пользу и европейкам

Они сушат матрасы, фанатично экономят воду и рационально складывают одежду в шкафу.

Для большинства европейцев японская культура является загадкой. Уклад жизни японцев, их бытовые привычки тоже вызывают много вопросов, ведь в этой стране люди живут совсем по-другому.

Но некоторые популярные там лайфхаки вполне пригодились бы и европейцам. Чему у них можно поучиться? В этом разобрался корреспондент Рамблера.

Высушить и вытряхнуть

Японцы педанты в уборке. Они не допускают, чтобы там скапливался даже минимум пыли. Особое внимание уделяют при этом верхнему матрасу – его регулярно просушивают и выбивают из него пыль.

На их балконах можно увидеть и постельное белье, и матрасы, которые сушатся на солнце. Такой лайфхак позволяет устранить неприятные запахи, убить бактерии и предотвратить возникновение плесени на матрасах.

Стерильная уборная

Идеально чистой должна быть и санитарная комната. Потому в уборных в Японии всегда есть санитайзер. Японцы, перед тем, как справить нужду, спрыскивают им ободок унитаза, протирают его салфеткой и только потом садятся.

В стране также продаются унитазы, которые автоматически открываются и сами дезинфицируются, как только в помещение зашел человек. Есть также унитазы, где вместо обычной крышки - раковина с краном. После умывания в эту емкость сливается использованная вода, она-то и идет на смыв в унитаз.

Одежду - в рулоны

Чтобы в шкафу было больше места, японцы складывают вещи в рулоны и ставят их вертикально. Лайфхак позволяет также держать всю одежду на виду, искать долго любимую футболку или свитер не придется. 

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