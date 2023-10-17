Харатьян пожаловался, что его редко теперь снимают в кино

Дмитрий Харатьян признался, что предложений сниматься в кино у него со временем больше не становится, что нормально.

То, что предлагают актеру, часто не соответствует его уровню, так как у него все-таки есть "некая планка".

Артист отметил, что сосредоточен теперь на своей группе, программе, которую ведет на ТВ, и "Школе гардемаринов", где работает.

По словам Харатьяна, кино в настоящее время для него не является приоритетом.