Британцы выбрасывают на помойки матрасы из-за нашествия клопов

Британцы начали выбрасывать матрасы из-за распространения в различных регионах постельных клопов.

Из-за нашествия вредных насекомых пострадали жители городов Суиндон в графстве Уилтшир и Майнхед в графстве Сомерсет, уточняет Лента.ру.

В частности, семья из Суиндона обнаружила под диваном множество клопов после того, как на коже старшего из трех детей появились характерные укусы. По словам матери, спецслужбы обрабатывали помещение дважды, но всякий раз через пару дней клопы опять возвращались.

Некоторым соседям пришлось еще хуже. Они выбросили свои матрасы с предупреждением, чтобы их никто не брал из-за клопов, — рассказала британка.

А в Майнхеде семья с малышом столкнулась с нашествием клопов, когда отдыхала в одном из отелей. На ресепшене настаивали, что в номере нет насекомых, но самостоятельное обследование постояльцами кровати доказало обратное.