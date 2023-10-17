Лобода объяснила своим соотечественникам, почему выступала на корпоративе перед русскими в Дубае

Менеджер Светланы Лободы утверждает, что каждый заказ артистки проходит скрупулезную проверку.

На корпоратив певицу пригласила гражданка Казахстана, которая является поклонницей хитов знаменитости на русском языке.

Знаменитость выступала на территории отеля Bvlgar, а вел это мероприятие Александр Белов.

В прошлом году Светлане пришлось оправдываться перед фанатами за выступление в Ереване. Она утверждала тогда, что решение снова начать выступать далось ей нелегко.

Лобода заверила, что все средства с ее выступлений направит на помощь украинцам.