Бывший супруг Бородиной Омаров потерял 1 000 000 USD

В 2021 году Курбан Омаров одолжил 1 000 000 у.е. выходцам из Баку под строительство развлекательного заведения в столице РФ.

Предприниматель не забыл и про проценты. Изначально должники должны были платить 1% в месяц от суммы задолженности, а в случае нарушения сроков оплаты процент будет составлять 3 вместо 1-ого.

"Бизнесмены" обещали выплатить деньги еще до мая прошлого года, но бывшему мужу Ксении Бородиной не отдали ничего до сей поры.

По данным на 3 октября текущего года, долг составил уже 74 000 000 в пересчете на российские рубли.