Олега Газманова лишили квартир в Италии и Латвии

07:14 2023-10-18
Олега Газманова лишили квартир в Италии и Латвии

Звезде запрещен въезд в страны Евросоюза, из-за чего он утратил доступ к своей заграничной недвижимости.

Квартиры Олега Газманова в Латвии и Италии сейчас находятся в «замороженном состоянии» потому, что певцу запрещен въезд в страны Евросоюза, сообщает 5-tv.ru. По словам музыканта, он из-за этого особо не переживает:

Для себя решил, что это сопутствующие потери. Не думаю, возвращать их либо нет, они заморожены.

Но то, что я "кавалер" всех санкций, очень радует. Если наши „западные партнеры“ в моей персоне видят угрозу - значит, я полезен своей стране.

Сами санкции, подчеркнул Газманов, никакого дискомфорта ему не приносят. Это не мешают ему создавать новые песни и выступать перед слушателями.

Желания уехать из РФ, только бы вернуть недвижимость за рубежом, у Газманова нет. Исполнитель признался, что для него главное - писать песни для своей Родины и выступать в российских городах.

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