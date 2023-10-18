Вундеркинд-пианист Елисей Мысин из России победил в конкурсе в США

07:21 2023-10-18
Вундеркинд-пианист Елисей Мысин из России победил в конкурсе в США

Мальчик с пяти лет мастерски играет на пианино, пишет пьесы, снимается в кино и участвует в телешоу.

Ставропольский юный талант Елисей Мысин в очередной раз удивил и порадовал своих поклонников, выиграв престижный конкурс пианистов имени Шопена в американском Нэшвиле. Мальчик был единственными представителем России, уточняет КП.

13-летний виртуоз заниматься музыкой начал в 4 года, а в 5 лет уже ярко заявил о себе в российском шоу «Синяя птица», где стал финалистом и сыграл на пианино септиму в четыре руки с великим музыкантом Денисом Мацуевым.

Маэстро взял кураторство над мальчиком и пригласил его в творческий музыкальный лагерь в Суздале. Талантливый парень вместе с родителями переехал в Москву, чтобы расширить свои возможности, после этого карьера Елисея пошла в гору.

Мысин сегодня учится в классе профессора Наталии Трулль в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Он также пишет пьесы, снимается в кино. Юный музыкант, кроме того, удостоен стипендии фонда «Новые имена» и компании Yamaһа.

На международном конкурсе в США, где он занял первое место, Елисей выступал в возрастной категории А (до 13 лет).

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