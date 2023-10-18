Комик Дмитрий Романов нашел в Болгарии родного отца и разрыдался

07:49 2023-10-18
Комик Дмитрий Романов нашел в Болгарии родного отца и разрыдался

Артист долгое время не подозревал, что его растил отчим. До трех лет у него даже было другое имя.

Комик Дмитрий Романов признался, что недавно познакомился с биологическим отцом. Артист долго не знал, что его растил отчим, сообщает СтарХит.

Еще подростком Дмитрий изучил семейные документы и узнал, что его настоящий отец пропал.

До 3-х лет у меня даже было другое имя. Как выяснилось, воспитывавший меня отец оказался отчимом, - отметил он на своем YouTube-канале.

Романов недавно стал искать свои корни. Неожиданно в соцсетях экс-участник Stand Up на ТНТ получил сообщение от родного папы и поехал к нему в Болгарию.

Я увидел, на кого похож. Понимал, что хожу и разговариваю почти, как он, - рассказал комик.

38-летний юморист хорошо провел время с отцом, но после встречи "лежал в гостинице и просто рыдал".

Слезы душили потому, что было искренне жаль, что всю свою жизнь, свыше 30 лет, я этого недополучал, потому что меня этого лишили.

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