Комик Дмитрий Романов нашел в Болгарии родного отца и разрыдался

Комик Дмитрий Романов признался, что недавно познакомился с биологическим отцом. Артист долго не знал, что его растил отчим, сообщает СтарХит.

Еще подростком Дмитрий изучил семейные документы и узнал, что его настоящий отец пропал.

До 3-х лет у меня даже было другое имя. Как выяснилось, воспитывавший меня отец оказался отчимом, - отметил он на своем YouTube-канале.

Романов недавно стал искать свои корни. Неожиданно в соцсетях экс-участник Stand Up на ТНТ получил сообщение от родного папы и поехал к нему в Болгарию.

Я увидел, на кого похож. Понимал, что хожу и разговариваю почти, как он, - рассказал комик.

38-летний юморист хорошо провел время с отцом, но после встречи "лежал в гостинице и просто рыдал".