На Максима Галкина в России составили протокол из-за нарушения закона об иноагентах

07:58 2023-10-18
На Максима Галкина в России составили протокол из-за нарушения закона об иноагентах

Шоумену грозит штраф в размере до 50 тысяч российских рублей. Ранее артист обращался в суд, требуя отмены статуса иноагента.

Протокол о нарушении закона об иноагентах стал причиной составления протокола в отношении юмориста Максима Галкина, сообщает КП со ссылкой на картотеку Головинского райсуда Москвы.

Статья предусматривает наказание штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч российских рублей. 

В мае 2023 года Максим Галкин обратился в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой снять с него статус иноагента. Соответствующее распоряжение Минюста РФ представитель звезды назвала «незаконным и необоснованным».

Суд в итоге отклонил иск Галкина к Минюсту России об исключении из реестра физлиц-иноагентов.

Шоумен покинул РФ в феврале прошлого года. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми артист живет в Израиле. 

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