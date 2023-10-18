На Максима Галкина в России составили протокол из-за нарушения закона об иноагентах

Протокол о нарушении закона об иноагентах стал причиной составления протокола в отношении юмориста Максима Галкина, сообщает КП со ссылкой на картотеку Головинского райсуда Москвы.
Статья предусматривает наказание штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч российских рублей.
В мае 2023 года Максим Галкин обратился в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой снять с него статус иноагента. Соответствующее распоряжение Минюста РФ представитель звезды назвала «незаконным и необоснованным».
Суд в итоге отклонил иск Галкина к Минюсту России об исключении из реестра физлиц-иноагентов.
Шоумен покинул РФ в феврале прошлого года. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми артист живет в Израиле.
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