Эвелина Бледанс сбросила вес и похвасталась фигурой, которая была у нее в двадцать лет

Эвелина Бледанс заметно похудела за последний месяц. По словам актрисы, она опять может носить вещи, которые раньше были ей малы, сообщает КП.

54-летняя звезда на протяжении карьеры поддерживает фигуру стройной. Но на премьере комедии «На Рубле без рубля» продемонстрировала еще более тонкую талию. Актриса рассказала, что смогла похудеть, потому что отказалась от позднего ужина:

Да, я похудела на 4 килограмма за месяц. Весила 64 кило, а сейчас - 60 кг. Для этого надо правильно питаться и после 19 часов вообще ничего не брать в рот. От результата я обалдела! Вдруг поняла, что пришла в форму, какая была 30 лет назад!

Телеведущая уверена, что рацион оказывает большое влияние на тело. Эвелина довольна полученным результатом. Поддерживать стройность звезде помогает и активный образ жизни.