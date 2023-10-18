Таиланд продлил россиянам срок безвиза

08:22 2023-10-18
Таиланд продлил россиянам срок безвиза

Теперь вместо 30 дней там можно отдыхать 90 дней. Но мера продлится только до конца апреля будущего года.

Хорошие новости для любителей зимовки в Таиланде. Власти этой страны продлили безвизовый режим гражданам РФ с 30 до 90 дней, сообщает «Ведомости» со ссылкой на премьера Таиланда Сеттху Тхависина.

Нововведение, правда, носит временный характер. Мера будет действовать с 1-го ноября 2023-го года по 30-го апреля 2024-го.

Она вводится для того, чтобы привлечь туристов. Премьер-министр подчеркнул, что этот дружественный жест помогает укреплять отношения между Россией и Таиландом.

На прошлой неделе также сообщалось, что "Аэрофлот" расширил географию полётов из Санкт-Петербурга, запустив оттуда прямые рейсы на остров Пхукет.

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