Михаил Шуфутинский заступился за коллег, покинувших Россию

08:30 2023-10-18
Михаил Шуфутинский заступился за коллег, покинувших Россию

Артист заявил, что их не надо пугать Колымой и отметил, что сам считает Магадан романтическим местом

Михаил Шуфутинский прокомментировал предложение спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего, что поддержавших Украину релокантов по возвращении в Россию надо ссылать в Магадан, отмечает СтарХит.

Артист признался, что сам вообще считает Магадан романтическим местом. Он прожил там более 3-х лет и часто приезжал с гастролями, потому у него сохранились теплые воспоминания о портовом городе.

Надо ценить и понимать то, что Колыма сыграла большую роль в истории страны. Не надо пугать возвращающихся Колымой, — считает музыкант.

Они не нашли себя за границей, не увидели „золотого“ Запада, который виделся на расстоянии. А может, снова испугались и хотят вернуться, потому, что там тяжко. Я не стал бы их ссылать.

По мнению артиста, общество может пойти навстречу тем, кто критиковал страну. И добавил, что он тоже уезжал в Америку, но "не клеветал на Советский Союз". Но сегодня из России артист уезжать не хочет и даже концерты за границей старается не делать.

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