Дана Борисова пожаловалась, что родители в детстве избивали ее розгами

Дана Борисова расказала, что в детстве родители применяли к ней телесные наказания за какие-то проступки.
При этом в интервью 5-tv.ru.телеведущая назвала себя почти идеальным ребенком. Тем не менее, порой ей было сложно найти с родителями общий язык.
Например, однажды в подростковом возрасте она отказалась надеть новое платье на День Знаний, и родители наказали ее физически.
Мне купили уродское платье, дешевое, чтобы я 1-го сентября пошла в нем в школу. Я отказалась. И я помню, что мама и папа меня избили.
Специально пошли, нашли ветку длинную, очистили ее, и этими розгами били сзади за эту школьную форму - прямо поперек от спины к ногам, поделилась Дана Борисова.
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