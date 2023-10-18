Дана Борисова пожаловалась, что родители в детстве избивали ее розгами

Дана Борисова расказала, что в детстве родители применяли к ней телесные наказания за какие-то проступки.

При этом в интервью 5-tv.ru.телеведущая назвала себя почти идеальным ребенком. Тем не менее, порой ей было сложно найти с родителями общий язык.

Например, однажды в подростковом возрасте она отказалась надеть новое платье на День Знаний, и родители наказали ее физически.