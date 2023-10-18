Дана Борисова пожаловалась, что родители в детстве избивали ее розгами

08:46 2023-10-18
Дана Борисова пожаловалась, что родители в детстве избивали ее розгами

Телеведущая в школе не хотела надевать одежду, которую покупали ей папа и мама.

Дана Борисова расказала, что в детстве родители применяли к ней телесные наказания за какие-то проступки.

При этом в интервью 5-tv.ru.телеведущая назвала себя почти идеальным ребенком. Тем не менее, порой ей было сложно найти с родителями общий язык.

Например, однажды в подростковом возрасте она отказалась надеть новое платье на День Знаний, и родители наказали ее физически.

Мне купили уродское платье, дешевое, чтобы я 1-го сентября пошла в нем в школу. Я отказалась. И я помню, что мама и папа меня избили.

Специально пошли, нашли ветку длинную, очистили ее, и этими розгами били сзади за эту школьную форму - прямо поперек от спины к ногам, поделилась Дана Борисова.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
11:25

Светлана Игнатьева

Телеведущая Татьяна Веденеева лишилась бизнеса из-за санкций

Телеведущая Татьяна Веденеева лишилась бизнеса из-за санкций

Артистка была вынуждена отказаться от любимого дела по производству соусов из-за больших рисков.
Светлана Игнатьева
11:08

Светлана Игнатьева

Красавец-фигурист Сергей Рябов расстался с Надеждой Бабкиной

Красавец-фигурист Сергей Рябов расстался с Надеждой Бабкиной

Звезда сблизилась с ним после разрыва со своим возлюбленным Евгением Гором. 33-летний мужчина размещал совместные фото с народной артисткой России.
Светлана Игнатьева
10:46

Светлана Игнатьева

В Японии из-за перевеса не смог взлететь лайнер со спортсменами сумо

В Японии из-за перевеса не смог взлететь лайнер со спортсменами сумо

Средний вес таких борцов составляет 120 килограммов, это почти вдвое больше средней массы среднего жителя Японии.
Светлана Игнатьева
10:20

Светлана Игнатьева

Специалисты рассказали, какую пользу в доме дает герань

Специалисты рассказали, какую пользу в доме дает герань

Этот цветок не только красивый. Он помогает очищать воздух в комнате и обладает способностью успокаивать нервы.
Светлана Игнатьева
10:08

Светлана Игнатьева

Англичанин рассказал, ради какой мечты хочет вернуться в Россию

Англичанин рассказал, ради какой мечты хочет вернуться в Россию

Житель Британии хочет проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока.
Светлана Игнатьева
09:55

Светлана Игнатьева

Врач Соломатина рассказала, что кофе защищает сосуды от старения

Врач Соломатина рассказала, что кофе защищает сосуды от старения

Как и красный виноград, такой напиток содержит антиоксиданты полифенолы, славящиеся полезными свойствами.
Светлана Игнатьева
09:43

Светлана Игнатьева

Бедная невеста после свадьбы сбежала с деньгами папы жениха

Бедная невеста после свадьбы сбежала с деньгами папы жениха

Чрезвычайное происшествие произошло в Индии. Отец искал жену для сына с помощью свахи.