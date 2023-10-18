Эрнст объявил о выходе нового Модного приговора в эфир Первого канала

По словам Константина Эрнста, "Модный приговор" очень скоро вернется на ТВ по многочисленным просьбам россиянок.

Гендиректор Первого канала имя главного ведущего шоу называть не стал, но отметил, что это не Александр Васильев.

Эрнст обратил внимание, что из "старого" состава в проекте появится лишь Эвелина Хромченко.

Ранее о возвращении "Модного приговора" высказывался Васильев, отмечая, что поиск кандидатуры на роль главного эксперта передачи будет не из легких.