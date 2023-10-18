Эрнст объявил о выходе нового Модного приговора в эфир Первого канала

09:01 2023-10-18
Эрнст объявил о выходе нового Модного приговора в эфир Первого канала

Генеральный директор главного российского канала Константин Эрнст сообщил, что любимая народом программа "Модный приговор"снова будет радовать своего зрителя, теперь уже в обновленном формате.

По словам Константина Эрнста, "Модный приговор" очень скоро вернется на ТВ по многочисленным просьбам россиянок.

Гендиректор Первого канала имя главного ведущего шоу называть не стал, но отметил, что это не Александр Васильев.

Эрнст обратил внимание, что из "старого" состава в проекте появится лишь Эвелина Хромченко.

Ранее о возвращении "Модного приговора" высказывался Васильев, отмечая, что поиск кандидатуры на роль главного эксперта передачи будет не из легких.

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