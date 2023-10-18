Арбенина возмущена призывами отменить ее выступление в Новосибирске, жители которого обвинили артистку в поддержке ВСУ

По поводу ситуации с концертом в Новосибирске Диана Арбенина высказалась в собственном Телеграмм-канале.

Артистка отказалась комментировать отмену своих выступлений, призвав прекратить "псевдополитический диванный пинг-понг".

Арбенина заявила, что будет продолжать свою концертную деятельность до тех пор, пока ей хватит сил петь.

Интересно, что на сцену новосибирской "Локомотив-арены" музыканты из "Ночных снайперов" должны выйти 22 октября. Никаких официальных сведений об отмене мероприятия не звучало. Почти все билеты распроданы.