Арбенина возмущена призывами отменить ее выступление в Новосибирске, жители которого обвинили артистку в поддержке ВСУ

09:14 2023-10-18
Арбенина возмущена призывами отменить ее выступление в Новосибирске, жители которого обвинили артистку в поддержке ВСУ

Жители Новосибирска потребовали отметить выступление "Ночных снайперов" в своем городе. Диане Арбениной вменяют поддержку ВСУ.

По поводу ситуации с концертом в Новосибирске Диана Арбенина высказалась в собственном Телеграмм-канале.

Артистка отказалась комментировать отмену своих выступлений, призвав прекратить "псевдополитический диванный пинг-понг".

Арбенина заявила, что будет продолжать свою концертную деятельность до тех пор, пока ей хватит сил петь.

Интересно, что на сцену новосибирской "Локомотив-арены" музыканты из "Ночных снайперов" должны выйти 22 октября. Никаких официальных сведений об отмене мероприятия не звучало. Почти все билеты распроданы.

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