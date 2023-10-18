Река Амазонка рекордно обмелела, ее уровень самый низкий за 120 лет наблюдений

09:27 2023-10-18
Река Амазонка рекордно обмелела, ее уровень самый низкий за 120 лет наблюдений

Дождей в Бразилии не было три месяца. Реки обмелели и оставили жителей отдаленных сел без еды и воды.

Река Амазонка, которую считают самой крупной на нашей планете по протяженности, полноводности и площади бассейна, рекордно обмелела в бразильских тропиках, сообщает Лента.ру.

Уровень воды в ней опустился до отметки в 13,59 метра. Это уточняет порт Манаус - самый крупный пункт в месте слияния Амазонки и Рио-Негро. В аналогичный период 2022-го года этот показатель держался на отметке 17,6 метра.

По словам экспертов, значения 2023-го года оказались самыми минимальными за последние 120 лет.

По словам жителей страны, дождей у них не было три месяца. Реки обмелели и оставили жителей отдаленных сел без еды и воды.

Министерство науки Бразилии объясняет большую засуху природным феноменом Эль-Ниньо, который возникает из-за подводных течений в океане и вызывает экстремальные погодные явления во всем мире. По прогнозам, засуха продлится до декабря.

Светлана Игнатьева
11:25

Светлана Игнатьева

Телеведущая Татьяна Веденеева лишилась бизнеса из-за санкций

Телеведущая Татьяна Веденеева лишилась бизнеса из-за санкций

Артистка была вынуждена отказаться от любимого дела по производству соусов из-за больших рисков.
Светлана Игнатьева
11:08

Светлана Игнатьева

Красавец-фигурист Сергей Рябов расстался с Надеждой Бабкиной

Красавец-фигурист Сергей Рябов расстался с Надеждой Бабкиной

Звезда сблизилась с ним после разрыва со своим возлюбленным Евгением Гором. 33-летний мужчина размещал совместные фото с народной артисткой России.
Светлана Игнатьева
10:46

Светлана Игнатьева

В Японии из-за перевеса не смог взлететь лайнер со спортсменами сумо

В Японии из-за перевеса не смог взлететь лайнер со спортсменами сумо

Средний вес таких борцов составляет 120 килограммов, это почти вдвое больше средней массы среднего жителя Японии.
Светлана Игнатьева
10:20

Светлана Игнатьева

Специалисты рассказали, какую пользу в доме дает герань

Специалисты рассказали, какую пользу в доме дает герань

Этот цветок не только красивый. Он помогает очищать воздух в комнате и обладает способностью успокаивать нервы.
Светлана Игнатьева
10:08

Светлана Игнатьева

Англичанин рассказал, ради какой мечты хочет вернуться в Россию

Англичанин рассказал, ради какой мечты хочет вернуться в Россию

Житель Британии хочет проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока.
Светлана Игнатьева
09:55

Светлана Игнатьева

Врач Соломатина рассказала, что кофе защищает сосуды от старения

Врач Соломатина рассказала, что кофе защищает сосуды от старения

Как и красный виноград, такой напиток содержит антиоксиданты полифенолы, славящиеся полезными свойствами.
Светлана Игнатьева
09:43

Светлана Игнатьева

Бедная невеста после свадьбы сбежала с деньгами папы жениха

Бедная невеста после свадьбы сбежала с деньгами папы жениха

Чрезвычайное происшествие произошло в Индии. Отец искал жену для сына с помощью свахи.