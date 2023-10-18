Река Амазонка рекордно обмелела, ее уровень самый низкий за 120 лет наблюдений

Река Амазонка, которую считают самой крупной на нашей планете по протяженности, полноводности и площади бассейна, рекордно обмелела в бразильских тропиках, сообщает Лента.ру.

Уровень воды в ней опустился до отметки в 13,59 метра. Это уточняет порт Манаус - самый крупный пункт в месте слияния Амазонки и Рио-Негро. В аналогичный период 2022-го года этот показатель держался на отметке 17,6 метра.

По словам экспертов, значения 2023-го года оказались самыми минимальными за последние 120 лет.

По словам жителей страны, дождей у них не было три месяца. Реки обмелели и оставили жителей отдаленных сел без еды и воды.

Министерство науки Бразилии объясняет большую засуху природным феноменом Эль-Ниньо, который возникает из-за подводных течений в океане и вызывает экстремальные погодные явления во всем мире. По прогнозам, засуха продлится до декабря.