Меладзе и Брежнева расстались из-за ситуации в Украине

Люди из окружения Константина Меладзе утверждают, что они расстались с Верой Брежневой врагами.

После развода Меладзе получил новый вид на жительство в РФ.

С певицей композитор больше не сотрудничает. Написанные им композиции Брежневой петь не запрещает, но новых треков для бывшей жены больше писать не будет.

Константин пребывает в настоящее время в серьезной депрессии. Заинтересованные люди пытались заказать у него песню, предложив очень солидные средства, но тот заявил, что вдохновение у него отсутствует, хотя деньги нужны.