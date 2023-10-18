Меладзе и Брежнева расстались из-за ситуации в Украине

Люди из окружения Константина Меладзе утверждают, что они расстались с Верой Брежневой врагами.
После развода Меладзе получил новый вид на жительство в РФ.
С певицей композитор больше не сотрудничает. Написанные им композиции Брежневой петь не запрещает, но новых треков для бывшей жены больше писать не будет.
Константин пребывает в настоящее время в серьезной депрессии. Заинтересованные люди пытались заказать у него песню, предложив очень солидные средства, но тот заявил, что вдохновение у него отсутствует, хотя деньги нужны.
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