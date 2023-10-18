Меладзе и Брежнева расстались из-за ситуации в Украине

09:28 2023-10-18
Меладзе и Брежнева расстались из-за ситуации в Украине

Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе находится с состоянии депрессии после развода с исполнительницей Верой Брежневой.

Люди из окружения Константина Меладзе утверждают, что они расстались с Верой Брежневой врагами.

После развода Меладзе получил новый вид на жительство в РФ.

С певицей композитор больше не сотрудничает. Написанные им композиции Брежневой петь не запрещает, но новых треков для бывшей жены больше писать не будет.

Константин пребывает в настоящее время в серьезной депрессии. Заинтересованные люди пытались заказать у него песню, предложив очень солидные средства, но тот заявил, что вдохновение у него отсутствует, хотя деньги нужны.

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