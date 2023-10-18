Звезда Белого солнца пустыни Николай Ващилин скончался несколько месяцев назад, но информация о его смерти появилась только сейчас

09:41 2023-10-18
Звезда Белого солнца пустыни Николай Ващилин скончался несколько месяцев назад, но информация о его смерти появилась только сейчас

Уход из жизни Николая Ващилина шокировал многочисленную армию поклонников советских картин, где артист участвовал.

Российский кинематограф снова терпит потери.

О кончине известного артиста и каскадера Николая Ващилина информация появилась только сейчас, хотя не стало его несколько месяцев назад.

Оказывается, культурный деятель ушел в мир иной еще летом. Что стало причиной ухода знаменитости, неизвестно. Известно лишь то, что Ващилину было 76 лет.

В фильмографии артиста числятся работы в таких культовых проектах, как "Д’Артаньян и три мушкетера", "Белое солнце пустыни", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Сибириада", "Звезда пленительного счастья".

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