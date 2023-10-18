Бедная невеста после свадьбы сбежала с деньгами папы жениха

Невеста сбежала с деньгами и драгоценностями после свадьбы в индийском штате Харьяна, сообщает Deccan Herald.

Невесту сыну подыскал отец жениха Биласпур Ашок Кумар. Для этого он воспользовался услугами свахи. Та подыскала девушку из бедной семьи, но родителя это не смутило. Он даже обещал не просить приданое и помог ее родственникам деньгами.

После официального бракосочетания домой я вернулся с новой снохой. На свадьбе все гуляли допоздна, утром сын ушел на работу. И после этого Прити исчезла, - посетовал отец жениха.

После побега девушки семья жениха проверила хранившиеся в доме ценности. И недосчитались почти 2 тысяч долларов в эквиваленте. Кроме того, исчезли некоторые украшения.

Сваха, узнав о произошедшем, пообещала связаться с Прити. Кумару после этого стал знакомый невесты.

Мужчина в конце концов обратился в полицию. Сбежавшую девушку теперь разыскивают правоохранительные органы. В нарушении закона, кроме нее, подозревают сваху и ее знакомого.