Врач Соломатина рассказала, что кофе защищает сосуды от старения

09:55 2023-10-18
Врач Соломатина рассказала, что кофе защищает сосуды от старения

Как и красный виноград, такой напиток содержит антиоксиданты полифенолы, славящиеся полезными свойствами.

Кофе способно защитить сердце и сосуды от старения. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Кофе содержит антиоксиданты полифенолы - такие, как в красном винограде. Они славятся полезными свойствами и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Проще говоря - защищают сосуды и сердце от старения и разрушения свободными радикалами, - пояснила эксперт.

В этом напитке также есть витамин PP, необходимый для укрепления сосудов. При этом эксперт не советует пить более 4-х чашек кофе в день. Только тогда они принесут максимальную пользу, считает врач.

Специалист также уточнила, что некоторым категориям граждан кофе противопоказано. От такого напитка надо отказаться людям с повышенным артериальным давлением, нарушениями циркадных ритмов, эмоциональной неустойчивостью.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
11:25

Светлана Игнатьева

Телеведущая Татьяна Веденеева лишилась бизнеса из-за санкций

Телеведущая Татьяна Веденеева лишилась бизнеса из-за санкций

Артистка была вынуждена отказаться от любимого дела по производству соусов из-за больших рисков.
Светлана Игнатьева
11:08

Светлана Игнатьева

Красавец-фигурист Сергей Рябов расстался с Надеждой Бабкиной

Красавец-фигурист Сергей Рябов расстался с Надеждой Бабкиной

Звезда сблизилась с ним после разрыва со своим возлюбленным Евгением Гором. 33-летний мужчина размещал совместные фото с народной артисткой России.
Светлана Игнатьева
10:46

Светлана Игнатьева

В Японии из-за перевеса не смог взлететь лайнер со спортсменами сумо

В Японии из-за перевеса не смог взлететь лайнер со спортсменами сумо

Средний вес таких борцов составляет 120 килограммов, это почти вдвое больше средней массы среднего жителя Японии.
Светлана Игнатьева
10:20

Светлана Игнатьева

Специалисты рассказали, какую пользу в доме дает герань

Специалисты рассказали, какую пользу в доме дает герань

Этот цветок не только красивый. Он помогает очищать воздух в комнате и обладает способностью успокаивать нервы.
Светлана Игнатьева
10:08

Светлана Игнатьева

Англичанин рассказал, ради какой мечты хочет вернуться в Россию

Англичанин рассказал, ради какой мечты хочет вернуться в Россию

Житель Британии хочет проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока.
Светлана Игнатьева
09:43

Светлана Игнатьева

Бедная невеста после свадьбы сбежала с деньгами папы жениха

Бедная невеста после свадьбы сбежала с деньгами папы жениха

Чрезвычайное происшествие произошло в Индии. Отец искал жену для сына с помощью свахи.