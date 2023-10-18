Врач Соломатина рассказала, что кофе защищает сосуды от старения

Кофе способно защитить сердце и сосуды от старения. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Кофе содержит антиоксиданты полифенолы - такие, как в красном винограде. Они славятся полезными свойствами и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Проще говоря - защищают сосуды и сердце от старения и разрушения свободными радикалами, - пояснила эксперт.

В этом напитке также есть витамин PP, необходимый для укрепления сосудов. При этом эксперт не советует пить более 4-х чашек кофе в день. Только тогда они принесут максимальную пользу, считает врач.

Специалист также уточнила, что некоторым категориям граждан кофе противопоказано. От такого напитка надо отказаться людям с повышенным артериальным давлением, нарушениями циркадных ритмов, эмоциональной неустойчивостью.