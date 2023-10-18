Англичанин рассказал, ради какой мечты хочет вернуться в Россию

Россия привлекает иностранцев природой, архитектурой старинных городов, храмами и кремлями, а также кухней и много чем еще. Но есть пункт, который включают в планы посещения страны многие гости из Европы и Америки, приехавшие в РФ не на один день.

Британец по имени Доминик из Манчестера рассказал автору блога «Тут вам не там» на платформе «Дзен», что хочет проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока.

Его привлекает уже сама идея поездки по железной дороге, которая длится более шести дней. Доминик также мечтает увидеть Дальний Восток.

Когда я был в России, встречал иностранцев, которые из-за эпидемии коронавируса не сумели завершить этот маршрут, им пришлось срочно уезжать. Я ради этой поездки на поезде хочу вновь вернуться в Россию, — поделился планами британец.

Иностранец уже оценил стоимость билетов на поезд во Владивосток, и пришел к выводу, что это не обременительная сумма.

Если билет купить заранее, то плацкарт будет стоит немногим более 10 тысяч российских рублей, купе - 12 тысяч, а СВ - более 46 тысяч российских рублей.