Лидия Федосеева-Шукшина попросила внучку Анну не совершать преступления

В семье звезды советского кино давно не все спокойно: дочери и внучка Анна перессорились из-за московской квартиры. Лидия Федосеева-Шукшина переживает по этому поводу, сообщает СтарХит.

Младшая дочь звезды Ольга Шукшина, в отличие от старшей Марии, близка с матерью. Она хочет из квартиры раздора создать музей знаменитого отца Василия Шукшина.

Эту квартиру нужно сохранить. Наследие надо оберегать, изучать. Рассказы Василия Макаровича входят в школьную программу, и это есть момент просвещения. Я делаю все, чтобы собрать воедино все материалы. Делаем реконструкцию квартиры, ремонтируем там кабинет в стиле Василия Макаровича. Он собрал большую библиотеку, сохранились его рукописи, архивы. У нас большие планы, и мама благословляет, — рассказала Ольга Васильевна в телепередаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Сегодня этой квартирой владеет не только Ольга Шукшина, но и ее племянница Аня. Ольга Васильевна опасается, что в будущем родственница может что угодно сделать с этой недвижимостью.

У мамы прогрессируют изменения, которые характерны для ее возраста. У нее что-то с памятью, она иногда подписывала документы, не разбираясь. Словом, долю в квартире мама передала Маше. А Маша — дочери Ане. Она там не живет, квартира ей не нужна, - отметила Ольга Васильевна.

Лидия Николаевна сочла нужным обратиться к Анне с надеждой, что внучка услышит ее и передаст свою долю тете.