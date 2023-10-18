Лидия Федосеева-Шукшина попросила внучку Анну не совершать преступления

16:04 2023-10-18
Лидия Федосеева-Шукшина попросила внучку Анну не совершать преступления

Она стала совладелицей семейной квартиры в Москве, где ее тетя Ольга Васильевна планирует создать музей своего отца Василия Шукшина.

В семье звезды советского кино давно не все спокойно: дочери и внучка Анна перессорились из-за московской квартиры. Лидия Федосеева-Шукшина переживает по этому поводу, сообщает СтарХит.

Младшая дочь звезды Ольга Шукшина, в отличие от старшей Марии, близка с матерью. Она хочет из квартиры раздора создать музей знаменитого отца Василия Шукшина.

Эту квартиру нужно сохранить. Наследие надо оберегать, изучать. Рассказы Василия Макаровича входят в школьную программу, и это есть момент просвещения.

Я делаю все, чтобы собрать воедино все материалы. Делаем реконструкцию квартиры, ремонтируем там кабинет в стиле Василия Макаровича. Он собрал большую библиотеку, сохранились его рукописи, архивы.

У нас большие планы, и мама благословляет, — рассказала Ольга Васильевна в телепередаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Сегодня этой квартирой владеет не только Ольга Шукшина, но и ее племянница Аня. Ольга Васильевна опасается, что в будущем родственница может что угодно сделать с этой недвижимостью.

У мамы прогрессируют изменения, которые характерны для ее возраста. У нее что-то с памятью, она иногда подписывала документы, не разбираясь.

Словом, долю в квартире мама передала Маше. А Маша — дочери Ане. Она там не живет, квартира ей не нужна, - отметила Ольга Васильевна.

Лидия Николаевна сочла нужным обратиться к Анне с надеждой, что внучка услышит ее и передаст свою долю тете.

Квартира должна перейти Ольге. Считаю, что делить квартиру писателя, актера и режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной - преступление.

Аня, у тебя растет ребенок, и он будет знать, что случилось. Мне недолго осталось. Мне 85 лет. Хочу, чтобы квартира осталась, как память о Василии Макаровиче, а также обо мне.

Аня, одумайся! Пойми, что совершаешь преступление и в отношении меня, и своей семьи, — обратилась к внучке Лидия Федосеева-Шукшина.

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
19:22

Эльза Ли

Шляпа против списывания: как филиппинские студенты троллят дурацкие правила учебных заведений

Шляпа против списывания: как филиппинские студенты троллят дурацкие правила учебных заведений

На Филиппинах студенты и школьники обязаны надевать на экзамены шляпы с закрытым боковым зрением.
Эльза Ли
19:17

Эльза Ли

Номер за 1300 долларов с видом на свиней очень популярен среди богатых китайцев

Номер за 1300 долларов с видом на свиней очень популярен среди богатых китайцев

В Китае существует очень дорогой номер в отеле с видом на свинарник, где содержатся хряки элитной породы.
Эльза Ли
19:13

Эльза Ли

В Японии изобрели робота-волка, чтобы отпугивать медведей от деревень

В Японии изобрели робота-волка, чтобы отпугивать медведей от деревень

Японские ученые придумали, как отпугивать медведей с помощью роботизированных волков.
Эльза Ли
19:10

Эльза Ли

В Индии очень популярна работа слоновьей бабушкой

В Индии очень популярна работа слоновьей бабушкой

В обязанности бабушки для слона входит вязать животным теплую одежду на случай холодов.
Эльза Ли
19:06

Эльза Ли

В индийском Ахмадабаде существует необычный ресторан прямо среди могил

В индийском Ахмадабаде существует необычный ресторан прямо среди могил

Индийский ресторатор устроил общепит прямо на старом кладбище: что из этого вышло.
Эльза Ли
18:53

Эльза Ли

Ученые выяснили, зачем японцы племени хирота делали себе плоские черепа

Ученые выяснили, зачем японцы племени хирота делали себе плоские черепа

При раскопках были найдены странные плоские черепа жителей острова Танэгасима.
Эльза Ли
18:48

Эльза Ли

Женщины Ирана прикрывали лица масками еще в доисламский период: причины вас удивят

Женщины Ирана прикрывали лица масками еще в доисламский период: причины вас удивят

Ученые выяснили, что в традиции некоторых племен на территории доисламского Ирана женщинам было принято носить маски.