Почему богемный ресторан в Москве актеры называли «родным гадючником»

Ресторан на углу Страстного и Тверской в Москве был самым популярным у богемы страны. Сюда захаживали Куприн, Чехов, Горький, Булгаков. В начале девяностых он сгорел, но на Старом Арбате открыли «Дом актёра», у которого тоже - своя история и свои сюжеты.

Как уточняет автор канала "Экран" на платформе Дзен, сюда мог попасть не каждый посетитель. Для того, чтобы заветная дверь открылась, нужно было предъявить документ, подтверждающий, что человек работает в театре, является писателем, композитором и так далее.

Иногда сюда попадали и «простые» люди. Для этого нужно было дать швейцару 3 рубля. И - воочию увидеть небожителей из экрана или со сцены.

К слову, актеры тех лет были не очень богатыми. И блюда в ресторане ВТО были простые, но хорошо приготовленные.

Например, здесь была популярной "Поджарка по-деревенски". Многие посетители любили также "Сельдь по-бородински" - это филе селёдки в орехово-томатном соусе. Автор блюда - легендарный директор ресторана ВТО Яков Розенталь, которого артисты звали "Борода".

Это поистине легендарная личность. Утверждают, что именно Яков Данилович стал прототипом Арчибальда Арчибальдовича в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Сами актеры часто называли любимый ресторан "родным гадючником".

Здесь снимали столь любимую зрителями телепередачу «Театральные встречи», которую вели Александр Ширвиндт и Михаил Державин. А их гостями были Леонид Утесов, Ростислав Плятт, Рина Зеленая, Евгений Весник и другие известные артисты тех лет.

В ресторане ВТО познакомились Александр Збруев и Людмила Савельева. Здесь Юрий Яковлев впервые увидел будущую первую жену Киру Мачульскую.

Случались в ВТО и розыгрыши. Однажды один из актеров сладко заснул прямо за столиком. Лицом в тарелку. Чтобы его разбудить, Ростислав Плятт заклеил очки спящего папиросной бумагой и громко крикнул на ухо: "Пожар! Спасайся!". Актер проснулся за секунду и в ужасе убежал.

Любил этот ресторан также и Владимир Высоцкий.