Мошенники придумали новый способ кражи денег в самолете

Инцидент произошел во время перелета из Москвы в Афины через Ереван. По прилету одна из пассажирок обнаружила, что из е ручной клади пропало 9 тысяч евро.

Женщина обратилась в службу безопасности аэропорта в Ереване, но там ей не смогли помочь. На обратном пути пассажирка не спала и увидела, как происходит кража.

Когда большинство людей в салоне заснули, один из пассажиров подошел к другому ряду, взял с полки рюкзак, унес его на свое место и стал там что-то искать.

Затем он вернул рюкзак на место и взял сумку с полки в другом ряду, проделав с ней те же действия. Женщина предупредила владельца рюкзака, тот проверил вещи и обнаружил, что у него ничего не пропало.

Аналогичные случаи происходили и на других рейсах. Мошенники обычно покупают билеты на ночной перелет и действуют, когда пассажиры заснут.