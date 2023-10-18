Мошенники придумали новый способ кражи денег в самолете

16:27 2023-10-18
Мошенники придумали новый способ кражи денег в самолете

Агентство ТурДом сообщает о новом способе кражи денег из ручной клади пассажиров самолета.

Инцидент произошел во время перелета из Москвы в Афины через Ереван. По прилету одна из пассажирок обнаружила, что из е ручной клади пропало 9 тысяч евро.

Женщина обратилась в службу безопасности аэропорта в Ереване, но там ей не смогли помочь. На обратном пути пассажирка не спала и увидела, как происходит кража.

Когда большинство людей в салоне заснули, один из пассажиров подошел к другому ряду, взял с полки рюкзак, унес его на свое место и стал там что-то искать. 

Затем он вернул рюкзак на место и взял сумку с полки в другом ряду, проделав с ней те же действия. Женщина предупредила владельца рюкзака, тот проверил вещи и обнаружил, что у него ничего не пропало.

Аналогичные случаи происходили и на других рейсах. Мошенники обычно покупают билеты на ночной перелет и действуют, когда пассажиры заснут.

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