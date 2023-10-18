Кожа крокодила оказалась самой дорогой в мире

Лидером по стоимость остается кожа крокодила. Животных специально выращивают на фермах, чтобы получить материал для изготовления изделий.

Только в Таиланде существует более 22 таких ферм, причем кожа делится на три класса по своим характеристикам.

Самая качественная крокодилья кожа используется для пошива элитной одежды и сумок. Кожа подешевле более жесткая, она подходит для изготовления кошельков и портмоне.

Всего сантиметр качественной крокодильей кожи в Таиланде стоит около 53 000 российских рублей. А в других странах мира она еще дороже.