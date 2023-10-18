Как различить обычную девушку и трансгендера – самые явные признаки

Наиболее существенное из них – кадык. Его наличие четко указывает на принадлежность к мужскому полу, независимо от внешнего вида.

Правда, современная хирургия помогает избавиться от кадыка. Можно изменить даже голос, для этого делают операции и принимают гормональные препараты.

Однако истинный тембр проявляется при рефлекторных звуках, например, когда человек смеется от щекотки или вскрикивает от неожиданности.

Признаком трансгендера считается и размер груди, несоразмерный остальным частям тела. Еще можно обратить внимание на строение скелета: у мужчин более угловатые суставы.