Как различить обычную девушку и трансгендера – самые явные признаки

16:38 2023-10-18
Как различить обычную девушку и трансгендера – самые явные признаки

Определить настоящий пол человека сегодня непросто. Трансгендеры очень похожи на обычных девушек, но некоторые различия все же есть.

Наиболее существенное из них – кадык. Его наличие четко указывает на принадлежность к мужскому полу, независимо от внешнего вида.

Правда, современная хирургия помогает избавиться от кадыка. Можно изменить даже голос, для этого делают операции и принимают гормональные препараты.

Однако истинный тембр проявляется при рефлекторных звуках, например, когда человек смеется от щекотки или вскрикивает от неожиданности.

Признаком трансгендера считается и размер груди, несоразмерный остальным частям тела. Еще можно обратить внимание на строение скелета: у мужчин более угловатые суставы.

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