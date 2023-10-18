Илон Маск иногда живет за чертой бедности с дыркой в матрасе

16:45 2023-10-18
Илон Маск иногда живет за чертой бедности с дыркой в матрасе

Девушка Илона Маска Граймс рассказала о бережливости миллиардера и о том, что иногда он живет за чертой бедности.

В интервью Vanity Fair в 2022 году Граймс вспомнила о ситуации, когда на ее стороне матраса обнаружилась дыра. 

Маск предложил принести матрас из ее дома, а не покупать новый. Граймс упомянула, что жила в доме Маска стоимостью 40 000 долларов, который был небезопасным до такой степени, что соседи снимали их на видео. Она сообщила, что по восемь дней подряд ела арахисовое масло.

Маск не стеснялся своих минималистичных условий жизни. В мае 2020 года он написал на X, что планирует продать все свое имущество и не иметь дома. 

Последующие события показали, что он жил в сборном крошечном доме стоимостью 50 000 долларов, который он арендует у SpaceX.

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