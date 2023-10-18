Чарли Мангер назвал самую глупую инвестицию, которую он когда-либо видел

16:50 2023-10-18
Чарли Мангер назвал самую глупую инвестицию, которую он когда-либо видел

Инвестор-миллиардер Чарли Мангер в своем выступлении на конференции Zoom Zoomtopia 2023 раскритиковал две популярные инвестиционные тенденции.

Он сказал, что искусственный интеллект вызывает огромный ажиотаж, но получает значительно больше вложений, чем заслуживает.

На той же встрече Уоррен Баффет сравнил появление ИИ с созданием атомной бомбы. «Я знаю, что мы не сможем отменить это изобретение», — сказал Баффет. «Но будет ли это хорошо для мира в ближайшие 200 лет?»

Мангер также раскритиковал биткоин и криптовалюту в целом как самую глупую инвестицию, которую он когда-либо видел.

Имея за плечами многолетний опыт инвестирования, Мангер опасается горячих сырьевых товаров и акций, которые могут вырасти в один год и обвалиться в следующем.

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