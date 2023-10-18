Чарли Мангер назвал самую глупую инвестицию, которую он когда-либо видел

Он сказал, что искусственный интеллект вызывает огромный ажиотаж, но получает значительно больше вложений, чем заслуживает.

На той же встрече Уоррен Баффет сравнил появление ИИ с созданием атомной бомбы. «Я знаю, что мы не сможем отменить это изобретение», — сказал Баффет. «Но будет ли это хорошо для мира в ближайшие 200 лет?»

Мангер также раскритиковал биткоин и криптовалюту в целом как самую глупую инвестицию, которую он когда-либо видел.

Имея за плечами многолетний опыт инвестирования, Мангер опасается горячих сырьевых товаров и акций, которые могут вырасти в один год и обвалиться в следующем.