Ксению Собчак опять заподозрили в беременности

Ксения Собчак вновь подогрела слухи о беременности. На личной странице в Соцсети журналистка выложила видео, где отчетливо виден ее округлившийся живот, сообщает Рrozvezd.info.
В ролике Ксения в длинном платье зажигательно танцует.
Третий съемочный день. Горшочек, не вари! – так подписала видео 41-летняя женщина.
Подписчики отметили, что ее фигура заметно округлилась. И это, скорее всего, - следствие интересного положения.
Ну, сейчас точно беременна. Ксения, желаю легких родов.
Судя по животу, уже шестой месяц, - написали поклонники в комментариях.
Телеведущая ранее признавалась, что мечтает о втором ребенке - от нынешнего мужа, режиссера Константина Богомолова. Общественность подозревала Собчак в интересном положении и ранее.
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