Ксению Собчак опять заподозрили в беременности

17:08 2023-10-18
Ксению Собчак опять заподозрили в беременности

По мнению подписчиков, округлившийся живот телеведущей тянет практически на шесть месяцев.

Ксения Собчак вновь подогрела слухи о беременности. На личной странице в Соцсети журналистка выложила видео, где отчетливо виден ее округлившийся живот, сообщает Рrozvezd.info.

В ролике Ксения в длинном платье зажигательно танцует.

Третий съемочный день. Горшочек, не вари! – так подписала видео 41-летняя женщина. 

Подписчики отметили, что ее фигура заметно округлилась. И это, скорее всего, - следствие интересного положения. 

Ну, сейчас точно беременна. Ксения, желаю легких родов.

Судя по животу, уже шестой месяц, - написали поклонники в комментариях. 

Телеведущая ранее признавалась, что мечтает о втором ребенке - от нынешнего мужа, режиссера Константина Богомолова. Общественность подозревала Собчак в интересном положении и ранее.

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