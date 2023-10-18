Ксению Собчак опять заподозрили в беременности

Ксения Собчак вновь подогрела слухи о беременности. На личной странице в Соцсети журналистка выложила видео, где отчетливо виден ее округлившийся живот, сообщает Рrozvezd.info.

В ролике Ксения в длинном платье зажигательно танцует.

Третий съемочный день. Горшочек, не вари! – так подписала видео 41-летняя женщина.

Подписчики отметили, что ее фигура заметно округлилась. И это, скорее всего, - следствие интересного положения.

Ну, сейчас точно беременна. Ксения, желаю легких родов. Судя по животу, уже шестой месяц, - написали поклонники в комментариях.

Телеведущая ранее признавалась, что мечтает о втором ребенке - от нынешнего мужа, режиссера Константина Богомолова. Общественность подозревала Собчак в интересном положении и ранее.