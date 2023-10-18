Японская команда сумоистов устроила перегруз в самолете и едва не сорвала свое участие в соревнованиях

18:25 2023-10-18
Японская команда сумоистов устроила перегруз в самолете и едва не сорвала свое участие в соревнованиях

Команда японских сумоистов попала в ЧП: при посадке выяснилось, что самолет не сможет взлететь с таким весом.

Менеджеры японской команды по сумо забронировали самолет для полета на соревнования. Вот только не учли того, что каждый спортсмен весит больше стандартного человека раза в два.

Опытный пилот вовремя сообразил, что взлететь с огромным весом при условии наполненности бака всего наполовину будет проблематично. К слову, в среднем самолет рассчитан на 165 пассажиров весом в 70 килограммов.

Количество человек в команде было меньше, но и вес их сильно превышал стандартный. В результате было решено пересадить 27 человек в другой самолет.

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