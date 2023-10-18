Индийская девушка раскусила глупость жениха прямо на свадьбе, предложив решить математический пример

Индийская девушка должна была выйти замуж по договоренности семей. Но, оказалось, что семья жениха только выдавала себя за состоятельную и интеллигентную.
Невеста обратила внимание, что выражение лица у парня не слишком умное. И она прямо на свадьбе попросила его сложить 15 и 6.
Жених, не задумываясь, дал ответ: 17. Семьи стали разбираться, и выяснилось, что со стороны жениха готовилась афера с целью получения приданого.
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