Женщины Ирана прикрывали лица масками еще в доисламский период: причины вас удивят

Иранки из племен провинции Хормозган носили маски еще до прихода в страну ислама. Делалось это вовсе не из-за того, чтобы не привлекать лишнего мужского внимания.
Первой причиной был засушливый климат. С помощью масок они оберегали глаза от попадания песка и кожу от палящего солнца.
Между племенами часто вспыхивали конфликты, и женщины опасались, что их могут взять в заложники. По этой же причине маски носили и мужчины тоже: чтобы нападающий не смог разобрать на кого покушается и не рисковал лишний раз.
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