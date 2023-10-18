Женщины Ирана прикрывали лица масками еще в доисламский период: причины вас удивят

Иранки из племен провинции Хормозган носили маски еще до прихода в страну ислама. Делалось это вовсе не из-за того, чтобы не привлекать лишнего мужского внимания.

Первой причиной был засушливый климат. С помощью масок они оберегали глаза от попадания песка и кожу от палящего солнца.

Между племенами часто вспыхивали конфликты, и женщины опасались, что их могут взять в заложники. По этой же причине маски носили и мужчины тоже: чтобы нападающий не смог разобрать на кого покушается и не рисковал лишний раз.