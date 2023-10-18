Ученые выяснили, зачем японцы племени хирота делали себе плоские черепа

При их изучении выяснилось, что хирота еще во младенчестве применяли специальные колодки, чтобы сделать ребенку череп плоским, а нос приподнятым. Нужно это было для того, чтобы различать своих и чужих.
Пускать на остров чужаков было опасно. Ресурсов часто не хватало, и жители соседних поселений нередко наведывались с целью ограбления.
Остров Танэгасима был рыбацким, поэтому достатком его обитатели похвастаться не могли. Вот и старались держать чужаков подальше с целью выживания.
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