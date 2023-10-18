В Индии очень популярна работа слоновьей бабушкой

В холодные дни, которые в Индии тоже случаются, слоны могут замерзнуть. Чтобы этого не случилось, привлекаются местные мастерицы.

Они получают оплачиваемые заказы на вязаные гетры, попоны и свитера для слонов. Фабрики, естественно, за такие нестандартные заказы не берутся.

Вязальщицы снимают со слонов мерки, и вяжут им одежду из яркой пряжи. К слову, слоники носят ее с удовольствием, и снимать не пытаются.