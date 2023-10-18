Номер за 1300 долларов с видом на свиней очень популярен среди богатых китайцев

Стоимость пребывания в нем в сутки может доходить до 1300 долларов. Считается, что наблюдение за свиньями редкой и очень вкусной породы это особая эстетика.
Речь идет об особом виде пандо-свиней, от которых китайцы просто без ума из-за схожести их раскраса с пандами.
Номер в отеле отделен от хлева большим панорамным стеклом. Постоялец может заказать блюдо из вяленой свинины свиньи этой породы, что входит в стоимость номера.
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