Номер за 1300 долларов с видом на свиней очень популярен среди богатых китайцев

Стоимость пребывания в нем в сутки может доходить до 1300 долларов. Считается, что наблюдение за свиньями редкой и очень вкусной породы это особая эстетика.

Речь идет об особом виде пандо-свиней, от которых китайцы просто без ума из-за схожести их раскраса с пандами.

Номер в отеле отделен от хлева большим панорамным стеклом. Постоялец может заказать блюдо из вяленой свинины свиньи этой породы, что входит в стоимость номера.