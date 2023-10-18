Шляпа против списывания: как филиппинские студенты троллят дурацкие правила учебных заведений

В регламенте была указана формулировка именно шляпа против списывания. Но вид головного убора не уточнялся конкретно.

Тогда студенты решили потроллить дурацкое ограничение. Они стали приходит на экзамены в самых нелепых самодельных шляпах из картона и ткани.

Преподаватели ничуть не разозлились на эту инициативу. Смешные шляпы повышали настроение и снижали уровень стресса перед экзаменом: значит, оно того стоило.