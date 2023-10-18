В Японии самолет не смог взлететь с командой сумоистов

Однако пилот авиалайнера вовремя заметил, что самолет не сможет долететь до места назначения с половиной бака топлива.

Заправить полный бак было невозможно, ведь тогда получился бы перевес. Самолет рассчитан на полный салон пассажиров весом в среднем 70 кг, а сумоисты весят от 120 кг.

В результате авиакомпания пересадила часть спортсменов на другой рейс, чтобы все они могли попасть на соревнования.

К слову, в состязаниях по сумо, на которые отправились спортсмены, ожидается не менее 400 участников.