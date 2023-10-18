X Маска тестирует комиссию в 1 доллар для новых пользователей на Филиппинах и в Новой Зеландии

Компания заявила, что начала опробовать метод годовой подписки для новых и непроверенных учетных записей. Программа, получившая название Not a Bot, не будет распространяться на существующих пользователей.

Если X решит ввести комиссию в 1 доллар по всему миру, это может иметь «катастрофические последствия» для платформы, сказала Колина Колтай, исследователь исследовательской группы Bellingcat, ранее работавшая в Twitter.

«Ничто не помешает мошеннику потратить 100 долларов на покупку сотни новых аккаунтов ботов. На самом деле, это может даже сделать платформу более наполненной ботами», — сказала она.

В обмен на свой 1 доллар новые подписчики получат доступ к основным функциям, таким как публикация контента, лайки или добавление публикаций в закладки, а также репосты, цитирование или ответы на публикации из других учетных записей.

Платформа сообщила, что новые пользователи, которые не подпишутся, смогут только читать сообщения, смотреть видео и подписываться на другие аккаунты.