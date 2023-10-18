В Индии невеста отказала на свадьбе жениху, который не умеет считать

Будущего мужа девушке подобрали родители. До свадьбы молодые люди почти не виделись, но жених утверждал, что получил хорошее образование.

Во время торжества что-то смутило девушку, и она попросила жениха ответить, сколько будет 15+6. Его ответ был 17.

Вранье парня объясняется просто: за девушку давали хорошее приданное. Именно поэтому он и его небогатая семья решили пойти на обман.

В Индии удачным считается брак с умным мужчиной. Но давать богатое приданое за необразованного парня никто не хочет.